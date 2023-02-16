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Глава МЗС Ізраїлю зробив перший візит в Україну з часу повномасштабної війни

Андрій Котенський

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Глава МЗС Ізраїлю Елі Коен прибув до Києва – це перший візит високопоставленого ізраїльського чиновника в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Прибув до Києва. Зустрінуся з президентом Зеленським і міністром закордонних справ Кулебою – повідомив Елі Коен.

Також відомо, що високопосадовець візьме участь у відкритті посольства Ізраїлю в Києві, яке повертається до повноцінної діяльності, а також відвідає Бучу та Бабин Яр.

Нагадаємо, що раніше Зеленський та прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу вели переговори про обмін ППО на голосування України в ООН.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог представив американським чиновникам докази використання Росією іранських безпілотників на війні в Україні.

У жовтні минулого року Ізраїль знищив обладнання для виробництва іранських дронів у Сирії.

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