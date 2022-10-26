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Президент Ізраїлю надасть США докази використання Росією іранських дронів в Україні

Андрій Котенський

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Президент Ізраїлю Іцхак Герцог представить американським чиновникам на зустрічі у Вашингтоні в середу докази використання Росією іранських безпілотників на війні в Україні, пише Українська правда із посиланням на The Times of Israel.

Відомо, що президент Ізраїлю приземлився у Вашингтоні у вівторок із коротким візитом, який включає зустріч із президентом США Джо Байденом у середу.

Перед від’їздом він сказав, що найактуальнішою темою на порядку денному буде «іранська загроза, яка дестабілізує не тільки Близький Схід, а й увесь світ».

У вівторок офіс Герцога повідомив, що президент Ізраїлю поділиться фотодоказами того, що Росія використовувала вдосконалені іранські безпілотники у своїх атаках на Україну.

Повідомляється, що співробітники ізраїльської служби безпеки за допомогою візуального аналізу встановили, що фрагменти безпілотників, використаних в Україні, ідентичні тим, які були розроблені в Ірані.

У заяві стверджується, що «незважаючи на заперечення Ірану і спробу приховати їхнє іранське походження шляхом додавання російських написів”, очевидно, що частини безпілотників «ідентичні» іранським.

На фотографіях, якими Герцог, як очікується, поділиться з офіційними особами США, зображена іранська модель безпілотника Shahed-136, запущена під час навчань в Ірані в грудні 2021 року, і той самий дрон, збитий під час бойових дій в Україні.

Фотодокази показують, що безпілотники в Україні мають багато однакових характеристик, включно з їхньою структурою, розмірами та нумерацією.

«Іран вкотре доводить, що йому не можна довіряти і що в кожному регіоні, де є вбивства, страждання і ненависть, присутній Іран… Іранська зброя відіграє центральну роль у глобальній дестабілізації, і міжнародне співтовариство повинно винести з цього урок, зараз і в майбутньому», – повідомив Іцхак Герцог.

У заяві президента Ізраїлю не уточнювалося, яким посадовим особам США буде представлено ймовірні фотодокази.

Він вже зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який заявив, що іранські безпілотники викликають «жахливі» наслідки в Україні.

На зустрічі Герцог сказав, що він «буде більше розкривати той факт, що іранська зброя використовується проти цивільного населення в Україні».

Як відомо, після нападу іранських безпілотників «Шахед» на Київ  міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Ізраїлю з проханням надати зброю для протиповітряної оборони. Але прохання було відхилено міністром оборони Ізраїлю Бенні Ганцем, бо Ізраїль залежить від співпраці з Росією в проведенні рейдів ізраїльських ВПС в Сирії.

Ізраїль, за його словами, надасть системи раннього попередження, але не засоби ППО, які могли б збивати ці дрони.

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