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Чи вимикатимуть світло на Львівщині 16 грудня

Андрій Котенський

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Четвер, 16 лютого, у Львові та області має пройти без знеструмлень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Львівобленерго».

«Зважаючи на інформацію про споживання потужності НЕК «Укренерго», 16 лютого у Львові та області не передбачено вимкнень електроенергії», – йдеться у повідомленні.

Водночас мешканців Львівщини закликають раціонально користуватись електрикою і без потреби не вмикати енергоємні прилади.

Зазначимо, останні декілька днів поспіль в енергосистемі України більше немає дефіциту потужностей, тому у Львові та області практично перестали вимикати світло.

Востаннє тимчасові знеструмлення подекуди на Львівщині були ще в суботу, 11 лютого. Відтак це вже п’ятий день в області має пройти зі світлом.

Нагадаємо, в ніч на четвер 16 лютого Росія здійснила п’ятнадцяту масовану атаку, випустивши по Україні 32 ракети. 16 із них збила українська ППО.

По Львівщині влучили три російські ракети. Люди врятувалися в укритті.

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