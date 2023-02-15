16 та 17 лютого львів’ян попереджають про ожеледицю на дорогах та закликають бути обережними. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Львів’ян закликають зважати на прогноз й бути обачними під час руху. Зокрема, водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами (стрічки, наклейки, жилет тощо), щоб водії могли вчасно побачити на дорозі.

У випадку виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.

Як повідомляв Львівський портал раніше, найближчими днями у Львові та області прогнозують потепління, температура повітря прогріється аж до +10°C.