Заступника мера Пустомитів удруге спіймали на хабарі

Першого заступника міського голови Пустомитів Андрія Луківа вдруге обвинувачують в отриманні неправомірної грошової винагороди, навесні 2022 року його вже затримували у справі про хабарництво. Про це повідомляє Львівський портал.

Про затримання відзвітували у Спеціалізованій прокуратурі у військовій і оборонній сфері Західного регіону.

За даними слідства, перший заступник голови однієї з громад на Львівщині отримав від підприємця 15 тисяч грн хабара. За ці гроші він мав посприяти у виготовленні дозвільної документації на утилізацію відпрацьованого ґрунту з території ОТГ до одного із кар’єрів у Львові.

Затримали посадовця 11 лютого. Прокурори не надають більше жодних деталей про чиновника, однак вказують, що він на цей час мобілізований до лав Збройних Сил України.

Найімовірніше йдеться про першого заступника міського голови Пустомитів Андрія Луківа, адже на наступний день після затримання Пустомитівська міськрада опублікувала документ, яким чиновника увільнили від роботи з 14 грудня 2022 року у зв’язку з мобілізацією до армії.

Примітно, що це вже вдруге Андрій Луків потрапляє у скандал із хабарами. На початку квітня 2022 року його затримали за підозрою в отриманні 100 тисяч грн неправомірної грошової винагороди від волонтера. За ці кошти посадовець мав передати автобус, який Пустомитівська міськрада отримала безкоштовно як гуманітарну допомогу від Фінляндії.

«Із квітня 2022 року Луків А.І. не здійснював своїх посадових обов’язків, оскільки був спочатку відсторонений, а потім увільнений від роботи у Пустомитівській міській раді. Відповідно він протягом останніх десяти місяців не з’являється на своєму робочому місці, не бере участі у засіданнях виконавчого комітету чи сесій», – роз’яснили зі свого боку у Пустомитівській міськраді.

Про те, що на хабарі вдруге «погорів» саме Андрій Луків пише також й Zaxid.net, посилаючись на власні джерела. Невдовзі після першого затримання посадовець вийшов зі СІЗО, сплативши понад 1 млн грн застави.

Тепер у справі про хабар за утилізацію ґрунту Луківу оголосили нову підозру (за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Як додають у Нацполіції, його вже помістили під варту. Чиновнику загрожує від трьох до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Як відомо, 40-річний Андрій Луків раніше був керуючим справами виконкому Пустомитівської міськради, потім став першим заступником мера. Є одним із засновників осередку «Самопомочі» у Пустомитах.

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Фото: Спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері Західного регіону, департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Пустомитівська міськрада