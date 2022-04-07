Вимагав 100 тисяч від волонтера: на Львівщині на хабарі спіймали в.о. міського голови

Виконувач обов’язків голови одного з міст на Львівщині вимагав від волонтера 100 тисяч гривень хабара за передачу автобуса, який міськрада отримала безкоштовно як гуманітарну допомогу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

За даними слідства, в.о. міського голови вимагав і отримав 100 тисяч гривень неправомірної грошової винагороди. За ці гроші він обіцяв передати волонтеру на потреби військових автобус Volvo, який міськрада отримала безкоштовно як гуманітарну допомогу від однієї із асоціацій Фінляндії.

Чиновника затримали відразу після одержання всієї суми хабара.

Як уточняють у територіальному відділенні ДБР у м. Львові, сам посадовець не отримував хабар, це замість нього зробила його спільниця. Про її подальшу долю наразі нічого не відомо.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.201-2, ч.З ст.368 (продаж гуманітарної допомоги та отримання неправомірної вигоди) ККУ. Санкції статей передбачають до 10 років тюрми.

Найближчим часом в.о. міського голови оголосять підозру та оберуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також його відсторонять від займаної посади.

Наразі тривають невідкладні першочергові слідчі дії.

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