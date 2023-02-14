Глава Пентагону після «Рамштайну-9»: новин про винищувачів немає

Глава Пентагону Ллойд Остін 14 лютого після засідання у форматі «Рамштайн» у Брюсселі заявив, що у нього не має жодних новин щодо постачання Україні бойових літаків. Про це пише Європейська правда.

«Щодо літаків. У мене немає ніяких оголошень щодо літаків сьогодні», – сказав Остін.

Міністр оборони США підкреслив, що союзники продовжать працювати з Україною, аби вирішити її найбільш нагальні потреби, та нагадав, що ЗСУ готуються до контрнаступу навесні.

За його словами, зараз співпраця з Україною фокусується на тому, як навчити українських військових користуватись новими системами та доставити їх на поле бою.

Остін також додав, що США не бачать, що Росія накопичує свої літаки в межах підготовки до потенційної більш масштабної авіаційної атаки.

Зазначимо, генеральний секретар НАТО пояснював, що в Північноатлантичному альянсі обговорюють надання Україні винищувачів західного зразка, і важливою в цьому плані є швидкість, з якою таку допомогу можуть дати.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна надає перевагу закритому обговоренню того, чи передавати Києву винищувачі F-16.

Як повідомляв Львівський портал, 14 лютого у Брюсселі проходить дев’ята зустріч Контактної групи з питань оборони України (так званий «Рамштайн-9»).

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що головними питаннями порядку денного є захист українського неба, в тому числі через залучення авіаційної платформи; розбудова «танкової коаліції»; формування запасу міцності щодо боєприпасів; тренінгові програми для українських воїнів; стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація «Військового шенгену».

Глава Пентагону Ллойд Остін перед початком засідання заявив, що учасники «Рамштайну» продовжуватимуть допомагати Україні і допоможуть у проведенні весняного контрнаступу.

Олексій Резніков зі свого боку вже відзначив, що «дуже задоволений» результатами «Рамштайну-9» і розповів, що до деокупації готуватимуть цілі підрозділи українських військових на новій техніці.

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