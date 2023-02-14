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До деокупації України на новій техніці будуть готувати цілі підрозділи, – Резніков

Наталя Дуляба

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Міністр оборони Олексій Резніков, говорячи про підсумки засідання Контактної групи з питань оборони України 14 лютого, заявив, що «дуже задоволений» його результатами, та розповів про деякі з них. Про це пише Європейська правда.

Міністр спершу зазначив, що в «Рамштайні-9» брали участь 54 представники країн світу, що означає, що «антикремлівська коаліція зростає».

«Я хочу сказати, що я почув чітко меседжі від усіх представників: це повна підтримка України до перемоги. І всі вважають, що перемога України – саме на полі бою», – сказав він, додавши, що учасники «Рамштайну» наголошували на швидкості, своєчасності й стабільності допомоги.

«Ми продовжували говорити про навчання наших підрозділів для того, щоб вони на тій техніці, яку нам дають, і ухвалено рішення надавати, виконували завдання Генерального штабу зі звільнення тимчасово окупованих територій», – додав Резніков.

Міністр також повідомив, що на зустрічі йшлось, зокрема, про те, як забезпечити більшу підзвітність щодо обліку зброї, яку надають партнери для війни проти Росії.

Як повідомляв Львівський портал, 14 лютого у Брюсселі проходить дев’ята зустріч Контактної групи з питань оборони України (так званий «Рамштайн-9»).

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що головними питаннями порядку денного є захист українського неба, в тому числі через залучення авіаційної платформи; розбудова «танкової коаліції»; формування запасу міцності щодо боєприпасів; тренінгові програми для українських воїнів; стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація «Військового шенгену».

Глава Пентагону Ллойд Остін перед початком засідання заявив, що учасники «Рамштайну» продовжуватимуть допомагати Україні і допоможуть у проведенні весняного контрнаступу.

Додамо, що першу зустріч щодо України на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині США зібрали 26 квітня 2022 року. Тоді Штати й створили центр управління, який керує мережею з понад 45 країн-партнерів і союзників, які надають допомогу Україні. Дотепер кількість країн виросла до понад пів сотні.

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