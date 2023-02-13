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Біля Львова знесли 5-метровий пам’ятник радянському солдату

Андрій Котенський

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Активісти спільноти «Декомунізація Львівщини» знесли 5-метровий пам’ятник радянському солдату, що стояв при трасі Львів – Івано-Франківськ, біля повороту у Старе Село.

Рішення про знесення солдата було ухвалене виконкомом Давидівської громади, до якої входить Старе Село.

«З понеділка за рускім корабльом пішов ще один «альошка»-окупант. Сьогодні він впав у Старому Селі. При трасі Львів – Івано-Франківськ. Дякуємо всім, хто долучився, хто вже винищив у себе в селах і містах символи тоталітарного режиму. Закликаємо всі громади активніше та відповідальніше підходити до справи», – йдеться у повідомленні.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Львівщині досі не знесли дві сотні пам’ятників так званим «асвабадітєлям».

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