На Львівщині досі не знесли дві сотні пам’ятників так званим «асвабадітєлям»

Дві сотні пам’ятників так званим «асвабадітєлям» досі є на Львівщині. Це стели, пам’ятні таблиці чи скульптури. Розташовані вони здебільшого у селах чи невеликих містечках, повідомляє Львівська хвиля.

За словами радника керівника Львівської військової адміністрації Олега Радика, за псевдопам’ятками ніхто не доглядає, вони недоречні в незалежній державі тож невдовзі мають бути ліквідовані.

«Пам’ятники мають бути знищені або забрані в музеї терору. Там, де є захоронення, то чи треба їх переносити на кладовище чи ні – хай вирішує місцева громада. Ніхто нікого не буде примушувати. Це справи місцевих громад, але й це справа честі – зачистити Львівщину від цих сакральних стовпів комунізму і російської окупації», – наголосив Олег Радик.

Ві зауважує, що в Україні зараз нова хвиля декомунізації і закликає громадян звернутися до своєї місцевої влади аби забрати присвяти окупантам з української землі.

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