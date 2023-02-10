Кількість жертв землетрусу у Туреччині та Сирії перевищила 23 тисячі осіб

За офіційними даними, унаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії загинули понад 23 тисячі людей. Про це пише Українська правда.

За даними міністра охорони здоров’я Туреччини Фахреттіна Коджа, вже підтверджено загибель 20 213 осіб. Кількість поранених перевищила 80 тисяч.

Разом із загиблими у Сирії, кількість жертв землетрусу вже наближається до 24 тисяч. «Білі шоломи», які працюють на неконтрольованих режимом Башара Асада територіях, вранці 10 лютого повідомляли про 2037 загиблих, а державні ЗМІ – про 1347 жертв на територіях, контрольованих офіційною владою.

Як повідомляв Львівський портал, вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7 бала. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування.

У десятьох провінціях Туреччини оголосили надзвичайний стан на три місяці, щоб пошуково-рятувальні операції та інші заходи були проведені якнайшвидше. Для подолання наслідків смертоносного землетрусу європейські країни надсилають до Туреччини свої рятувальні команди, серед них є й українська ДСНС.

МЗС України отримало 24 повідомлення про відсутність зв’язку з українцями, які перебували у постраждалих провінціях, їхнє місце перебування з’ясовують. Двох українців, яких вважали загиблими, вдалося врятувати.

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