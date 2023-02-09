ОСТАННІ НОВИНИ

У Токмак рашисти привезли мобільний крематорій, – Генштаб

Наталя Дуляба

|

Після скарг на постійний трупний сморід у Токмаку російські окупанти вирішили облаштувати мобільний крематорій. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 9 лютого.

Відомо, що мешканці тимчасово окупованого Токмака скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східній частині міста, особливо вночі. Він пов’язаний із тим, що вороже військо продовжує нести значні втрати у боях проти України.

Однак вирішити цю проблему росіяни вирішили за допомогою крематорію.

«Противник продовжує зазнавати втрат. Для приховування кількості загиблих окупантів на території підприємства “Придніпровська Біотес” у Токмаку російські загарбники облаштували мобільний крематорій», – кажуть у Генштабі.

Нагадаємо, на днях стало відомо, що через значні втрати на Луганщині окупанти почали будувати крематорій біля Новопскова (менше 30 км до кордону з РФ). Тіл своїх солдатів рашисти хочуть позбуватись саме таким способом.

Додамо, що лише за офіційними даними українського Генштабу станом на 9 лютого Росія втратила більше 135 тисяч своїх військових. Йдеться саме про загиблих, кількість поранених у рази більша.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»
Наталя ДУЛЯБА
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»

Будівельна компанія «Інтергал-Буд», яка звела на вул. Шевченка, 60 у Львові ЖК «Семицвіт», продає футбольне поле на даху...

УГКЦ вирішила перейти на новий календар
Наталя ДУЛЯБА
УГКЦ вирішила перейти на новий календар

Із 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чи...

Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президенттка Європейської комісії Ур...

Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців
Наталя ДУЛЯБА
Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців

Університет інформаційних технологій та менеджменту у Жешуві (Польща) спільно з Cisco Networking Academy розробили безко...

всі статті
Львівський портал