У Токмак рашисти привезли мобільний крематорій, – Генштаб

Після скарг на постійний трупний сморід у Токмаку російські окупанти вирішили облаштувати мобільний крематорій. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 9 лютого.

Відомо, що мешканці тимчасово окупованого Токмака скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східній частині міста, особливо вночі. Він пов’язаний із тим, що вороже військо продовжує нести значні втрати у боях проти України.

Однак вирішити цю проблему росіяни вирішили за допомогою крематорію.

«Противник продовжує зазнавати втрат. Для приховування кількості загиблих окупантів на території підприємства “Придніпровська Біотес” у Токмаку російські загарбники облаштували мобільний крематорій», – кажуть у Генштабі.

Нагадаємо, на днях стало відомо, що через значні втрати на Луганщині окупанти почали будувати крематорій біля Новопскова (менше 30 км до кордону з РФ). Тіл своїх солдатів рашисти хочуть позбуватись саме таким способом.

Додамо, що лише за офіційними даними українського Генштабу станом на 9 лютого Росія втратила більше 135 тисяч своїх військових. Йдеться саме про загиблих, кількість поранених у рази більша.

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