Через значні втрати на Луганщині окупанти почали будувати крематорій, – Гайдай

Російські окупанти продовжують нести значні втрати особового складу, тому аби позбутися тіл, біля Новопскова почали будувати крематорій. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«У нас є інформація, що під Новопсковом (Старобільський район Луганщини, менше 30 км до кордону з РФ, – ред.) загарбники почали рити котлован. Звісно, що це не для будівництва якоїсь лікарні, школи чи дитячого садочка. Насправді це для будівництва нового крематорію. Вони вже просто не мають місця, куди складати оті всі трупи», – розповів посадовець.

За його словами, росіяни продовжують дотримуватись своєї головної тактики – йти на лобові штурми, незважаючи на втрати. Таким чином ворог масово «закидує все навколо трупами своїх солдат».

«Ще на початку повномасштабного вторгнення на Рубіжанському та Сєвєродонецькому напрямках купи тіл окупантів ніхто не забирав. Через їхнє розкладання інфекція потрапила у ґрунтові води і забруднила їх. Критична інфраструктура була зруйнована, тож місцеві змушені були рити свердловини і цією водою почали масово труїтись. Зараз тактика росіян не змінилась і вона однакова всюди: просто йдуть на штурм в лобову. Вони можуть продавлювати наші позиції не військовою тактикою чи стратегією, а виключно тілами. Завалюють все трупами», – додав Сергій Гайдай.

Він також підтвердив інформацію про те, що через розгром практично припинив своє існування так званий Другий армійський корпус народної міліції «ЛНР».

Нагадаємо, лише за офіційними даними українського Генштабу станом на 7 лютого Росія втратила більше 133 тисячі своїх військових. Йдеться саме про загиблих, кількість поранених у рази більша.

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