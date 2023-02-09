Проблем із роботою Starlink наразі немає, – Федоров

Коментуючи інформацію, що SpaceX нібито обмежила використання Україною інтернету Starlink для управління дронами, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що проблем з роботою терміналів наразі немає. Про це пише Українська правда.

«Дійсно, декілька місяців тому були зміни в функціонуванні geofencing. Зараз в Україні не спостерігається проблем з роботою терміналів Starlink. Сьогодні ми отримали перші кілька тисяч Starlink’ів у межах нової партії з 10 тисяч терміналів від уряду Німеччини», – прокоментував глава Мінцифри.

При цьому Федоров назвав Ілона Маска «одним з найбільших приватних донорів нашої майбутньої перемоги» і зазначив, що термінали Starlink допомагають рятувати тисячі життів, підтримують роботу енергетичної інфраструктури, дають змогу лікарям проводити складні операції і забезпечують інтернетом пункти незламності.

«Вклад компанії SpaceX, за нашими оцінками, – це більше 100 мільйонів доларів. Сподіваємося на подальшу стабільну роботу Starlink’ів в Україні», – додав він.

Як повідомляв Львівський портал, раніше президентка SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що її компанія вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками на фронті.

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