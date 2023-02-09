На Сихові розбудували модульне містечко: як тут живуть переселенці

На Сихові розбудували модульне містечко «Маріяполіс» і тепер воно є найбільшим у Львові. Зараз тут мешкають близько 750 українців, які змушені були втікати від війни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Модульне містечко «Маріяполіс», назване на честь Маріуполя, на Сихові облаштували навесні минулого року. Тут встановили 94 будиночки і наприкінці травня сюди заселились близько 370 людей.

Тепер відразу поруч встановили нові ряди двоповерхових модульних будиночків, тож мешкати в них зможуть 1400 людей. Саме ця нова локація є найбільш пристосованою до проживання взимку, відтак сюди переселяються мешканці з інших трьох містечок. Їх до потепління тимчасово «законсервували».

До нових будиночків провели необхідні комунікації, встановили насосну підстанцію і влаштували світло. Всередині встановили меблі, а на території завершують благоустрій.

«Основною перевагою цього містечка є те, що тут будиночки так званого коридорного типу. Люди, які живуть у модулях, виходять із кімнат не на вулицю, а у коридор, де краще зберігається тепло. Також санвузли тут не окремими блоками, а всередині. У приміщеннях є їдальні, де люди можуть приготувати собі їсти та попрати речі. До слова, ці місця загального користування будуть під’єднані до генераторів. Таким чином навіть при відключенні світла будуть місця, де буде тепло та можна приготувати їжу», – розповів заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

Всі роботи виконало місто у співпраці з Міністерством розвитку громад і територій України і польського уряду, а також за підтримки Фундації Міжнародної Солідарності.

Проживання у всіх модульних містечках у Львові є безкоштовним. Його мешканців місто безкоштовно забезпечує харчуванням. Єдине, про що повинні дбати люди самостійно, – це про свій побут: прибирати, прати тощо.

Також при потребі з жителями модульних містечок працюють соціальні працівники та юристи.

Зазначимо, що загалом у Львові облаштували вже три модульні містечка для вимушених переселенців: на вул. Стрийській, 15 (Стрийський парк); на вул. Пулюя (неподалік Технологічного фахового коледжу) та на просп. Червоної Калини, 72-А («Маріяполіс»). Всі будиночки подарував уряд Польщі.

Також у Львові збудували окремі дерев’яні будиночки для вагітних жінок-переселенців. Всі роботи профінансував Червоний хрест, виділивши 26 млн грн.

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Фото: ЛМР