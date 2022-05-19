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У модульне містечко на Сихові заселились переселенці

Наталя Дуляба

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19 травня, у День вишиванки, у Львові відкрили третє модульне містечко для українців, що змушені були втікати від війни. Його облаштували на Сихові. Про це повідомляє Львівський портал.

Нове тимчасове житло для вимушених переселенців облаштували на Сихові на місці колишньої автостоянки. Тут змонтували 94 модульні будиночки, провели необхідні комунікації, облаштували доріжки і встановили дитячий майданчик.

Як написав на своїй сторінці у Facebook голова Львівської ОВА Максим Козицький, загалом у це модульне містечко заселились 370 людей, переважно це – матері з дітьми. Всі вони приїхали до Львова з Маріуполя, Луганська, Краматорська, Херсона та інших регіонів, де тривають активні бойові дії.

Третє модульне містечко, відкрите на Сихові, назвали «Маріяполіс» на честь Маріуполя.

«Містечко взяли під опіку Салезіяни Святого Івана Боско, УГКЦ. Отці стали його патронами і забезпечуватимуть мешканців харчуванням, надаватимуть духовну підтримку. Також організують дозвілля для дітей», – відзначив Максим Козицький.

Зазначимо, що загалом у Львові облаштували вже три модульні містечка для вимушених переселенців. Прихисток у них знайшли понад 1000 українців. Всі будиночки подарував уряд Польщі.

Також у Львові збудують окремі дерев’яні будиночки для вагітних жінок-переселенців. Всі роботи профінансує Червоний хрест, на них виділили 26 млн грн.

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Фото: Facebook Максима Козицького

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