В квартирі на Сихові вибухнула батарея LED-ліхтаря

У квартирі на Сихові вибухнула батарея у LED-ліхтарі, львів’янка отримала травму ока. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.
Випадок стався у вівторок ввечері, 7 лютого, у багатоповерхівці на вул. Сихівській, 10. Тут в одній з квартир пролунав вибух.
З’ясувалось, що то розірвалась акумуляторна батарея в LED-ліхтарі. Внаслідок цього 37-річна отримала отримала поверхневі ушкодження ока, після огляду медиків від госпіталізації відмовилась.
Рятувальники нагадують правила користування портативними засобами освітлення:
- Купляйте лише сертифіковану продукцію.
- Чітко дотримуйтеся рекомендацій виробника.
- Не допускайте потрапляння вологи в ліхтар.
- Не використовуйте зарядні пристрої неоригінального або пошкодженого зарядного. Періодично перевіряйте температуру батареї. Вона може бути теплою, але не гарячою.
- Також акумулятор може перегріватися через зовнішній вплив, наприклад, опинившись біля плити, він може нагрітись і вибухнути.
- Не можна ставити ліхтар на зарядку без нагляду або на ніч.
Нагадаємо, напередодні в квартирі у Львові вибухнув газовий пальник. Обійшлось без постраждалих.
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Наталя Дуляба