В квартирі на Сихові вибухнула батарея LED-ліхтаря

У квартирі на Сихові вибухнула батарея у LED-ліхтарі, львів’янка отримала травму ока. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у вівторок ввечері, 7 лютого, у багатоповерхівці на вул. Сихівській, 10. Тут в одній з квартир пролунав вибух.

З’ясувалось, що то розірвалась акумуляторна батарея в LED-ліхтарі. Внаслідок цього 37-річна отримала отримала поверхневі ушкодження ока, після огляду медиків від госпіталізації відмовилась.

Рятувальники нагадують правила користування портативними засобами освітлення:

Купляйте лише сертифіковану продукцію.

Чітко дотримуйтеся рекомендацій виробника.

Не допускайте потрапляння вологи в ліхтар.

Не використовуйте зарядні пристрої неоригінального або пошкодженого зарядного. Періодично перевіряйте температуру батареї. Вона може бути теплою, але не гарячою.

Також акумулятор може перегріватися через зовнішній вплив, наприклад, опинившись біля плити, він може нагрітись і вибухнути.

Не можна ставити ліхтар на зарядку без нагляду або на ніч.

Нагадаємо, напередодні в квартирі у Львові вибухнув газовий пальник. Обійшлось без постраждалих.

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