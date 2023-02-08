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В квартирі на Сихові вибухнула батарея LED-ліхтаря

Наталя Дуляба

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У квартирі на Сихові вибухнула батарея у LED-ліхтарі, львів’янка отримала травму ока. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у вівторок ввечері, 7 лютого, у багатоповерхівці на вул. Сихівській, 10. Тут в одній з квартир пролунав вибух.

З’ясувалось, що то розірвалась акумуляторна батарея в LED-ліхтарі. Внаслідок цього 37-річна отримала отримала поверхневі ушкодження ока, після огляду медиків від госпіталізації відмовилась.

Рятувальники нагадують правила користування портативними засобами освітлення:

  • Купляйте лише сертифіковану продукцію.
  • Чітко дотримуйтеся рекомендацій виробника.
  • Не допускайте потрапляння вологи в ліхтар.
  • Не використовуйте зарядні пристрої неоригінального або пошкодженого зарядного. Періодично перевіряйте температуру батареї. Вона може бути теплою, але не гарячою.
  • Також акумулятор може перегріватися через зовнішній вплив, наприклад, опинившись біля плити, він може нагрітись і вибухнути.
  • Не можна ставити ліхтар на зарядку без нагляду або на ніч.

Нагадаємо, напередодні в квартирі у Львові вибухнув газовий пальник. Обійшлось без постраждалих.

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