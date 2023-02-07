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У квартирі у Львові вибухнув газовий пальник

Наталя Дуляба

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У квартирі на вул. Богдана Хмельницького вибухнув туристичний газовий пальник. Обійшлося без постраждалих. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у вівторок вранці, 7 лютого, у квартирі на вул. Богдана Хмельницького, 230-А.

Як з’ясувалось, господарі готували їжу на електричній плиті. Але коли їм вимкнули світло, то вирішили продовжити, поставивши на неї туристичний газовий пальник.

Через деякий час світло ввімкнули і електрична плита, нагрівши газовий пальник, спровокувала вибух. Ніхто з людей не постраждав.

Рятувальники вкотре наголошують: газовий туристичний пальник не слід використовувати у приміщенні, він призначений для застосування надворі. Дотримуйтесь таких правил безпеки, коли використовуєте туристичний пальник та газовий балончик до нього:

  • У жодному випадку не використовуйте пальник біля легкозаймистих предметів.
  • Стежте за температурою зберігання газового балончика, адже від різких перепадів він може вибухнути.
  • Переконайтеся, що балон герметично закритий і встановлюйте його чітко за інструкцією.
  • Не використовуйте надто великий посуд для пальника. Оптимальний розмір – на одну порцію.
  • Не купуйте несертифіковані пальники та балони сумнівної якості.

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