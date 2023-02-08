Путін передав бойовикам ЗРК, з якого збили MH17, – висновок JIT

Спільна слідча група (JIT) дійшла до висновку, що президент РФ Путін прийняв рішення про постачання зенітно-ракетного комплексу «Бук» бойовикам так званої «ДНР», за допомогою якого збили літак MH17. Про це пише Українська правда.

Так, за даними JIT, у записах телефонних розмов російських чиновників йдеться про те, що рішення про надання військової підтримки мав ухвалити особисто Путін.

«Є тільки один, хто приймає рішення…, людина, яка зараз перебуває на саміті у Франції», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у цей час, 5 і 6 червня 2014 року, президент РФ перебував у Франції на святкуванні Дня висадки союзників під час Другої світової.

«Існує конкретна інформація про те, що прохання сепаратистів було передано президенту, і що це прохання було задоволено. Невідомо, чи згадується в запиті система “Бук”. Трохи пізніше з’являються більш важкі системи ППО, в тому числі і “Бук”, з якого збили MH17. Хоча ми говоримо про вагомі докази, висока планка повних і переконливих доказів не досягнута. Крім того, президент користується імунітетом на посаді глави держави», – додає слідча група.

JIT поділилася своїми висновками з найближчими родичами 298 жертв і опублікувала звіт. Незважаючи на те, що було виявлено багато нової інформації про різних причетних осіб, докази на даний момент недостатньо конкретні, щоб призвести до нових судових переслідувань.

Що відомо про справу MH17?

Як відомо, 17 липня 2014 року літак виконував регулярний рейс MH17 з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія). Пасажирський лайнер із 298 людьми на борту вилетів з Амстердама о 13:30 за київським часом та прямував до міжнародного аеропорту «Куала-Лумпур», зв’язок із літаком перервався близько 16-ї години. Рештки збитого літака впали поблизу міста Торез Донецької області.

Угруповання «ДНР» спочатку радо повідомляли у російських ЗМІ, що збили український літак, але коли виявилося, що росіяни збили міжнародний пасажирський лайнер, швидко відмовилися від своїх тверджень.

Цього ж вечора Європейська організація з безпеки аеронавігації закрила повітряний простір України для польотів цивільної авіації над окупованими Росією територіями україни..

Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських Збройних сил, дислокованій у Курську, а ракета запущена з території, яку на той час контролювали бойовики «ДНР».

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 23 червня 2022 року визнала резолюцією, що рейс MH17 у 2014 році збила російська ракета.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці «ДНР», Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник «ГРУ ДНР», Олег Пулатов – підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення «Бука», Ігор Гіркін – відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

За кількістю жертв катастрофа Boeing 777 стала найбільшою в історії України і загалом у XXI ст., якщо не враховувати терактів 11 вересня 2001 року; найсмертоноснішим збиттям пасажирського літака.