ПАРЄ визнала, що рейс MH17 збила росія

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 23 червня визнала резолюцією, що рейс MH17 у 2014 році збила російська ракета. Про це йдеться у відповідній заяві ПАРЄ.

ПАРЄ заявила, що на основі доказів, наданих своєму доповідачеві українською та нідерландською владою, вона вважає «найбільш переконливим сценарій» те, що рейс MH17 був збитий над Україною у 2014 році ракетою «Бук», наданою військовим частинам, що контролюються російською федерацією.

Одноголосно схваливши резолюцію, засновану на доповіді Тітуса Корлатеана (Румунія, SOC), Асамблея заявила, що вражена «дезінформацією», яку поширюють російські органи влади щодо збиття рейсу Malaysia Airlines, що спричинило «біль і страждання» родичам і друзям загиблих.

«Замість надання достовірної інформації компетентним слідчим органам, російська влада поширює дезінформацію, у тому числі послідовні суперечливі версії подій, покликані створити плутанину. Як продемонстрували дані розвідки з відкритим кодом, опубліковані в численних звітах, російська влада навіть пішла так далеко, що подала маніпульовані радарні, супутникові та інші дані, щоб приховати правду», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, версії, згідно з якими український винищувач СУ 25 або МіГ 29 збив рейс MH 17, або про те, що винна українська ракета «Бук», випущена з підконтрольної уряду території, були «повністю спростовані».

Асамблея знову закликала росію сумлінно співпрацювати з поточними розслідуваннями, включаючи надання належних супутникових і радіолокаційних даних про збиття, і офіційно вибачитися перед родичами жертв MH 17 за біль і страждання, спричинені попередньою дезінформацією.

Також закликали Європейський суд з прав людини розглянути питання про надання пріоритету заявам найближчих родичів жертв аварії «з огляду на [їх] інтенсивні й тривалі страждання».

Крім того, парламентарі закликали національні та міжнародні органи безпеки польотів надавати оновлення щодо своїх процедур польотів над зонами конфлікту, у світлі рекомендацій Ради з безпеки Нідерландів.

Що відомо про справу MH17?

Як відомо, 17 липня 2014 року літак виконував регулярний рейс MH17 з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія). Пасажирський лайнер із 298 людьми на борту вилетів з Амстердама о 13:30 за київським часом та прямував до міжнародного аеропорту «Куала-Лумпур», зв’язок із літаком перервався близько 16-ї години. Рештки збитого літака впали поблизу міста Торез Донецької області.

Угруповання «ДНР» спочатку радо повідомляли у російських ЗМІ, що збили український літак, але коли виявилося, що росіяни збили міжнародний пасажирський лайнер, швидко відмовилися від своїх тверджень.

Цього ж вечора Європейська організація з безпеки аеронавігації закрила повітряний простір України для польотів цивільної авіації над окупованими Росією територіями україни..

Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських Збройних сил, дислокованій у Курську, а ракета запущена з території, яку на той час контролювали бойовики «ДНР».

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці «ДНР», Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник «ГРУ ДНР», Олег Пулатов – підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення «Бука», Ігор Гіркін – відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

За кількістю жертв катастрофа Boeing 777 стала найбільшою в історії України і загалом у XXI ст., якщо не враховувати терактів 11 вересня 2001 року; найсмертоноснішим збиттям пасажирського літака.

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