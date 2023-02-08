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На півдні України захисники знищили 7 російських човнів

Анастасія Диняк

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Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що 8 лютого українські військові знищили 7 легких човнів росіян на півдні України, якими окупанти готувалися переправляти свої диверсійно-розвідувальні групи. Про це пише Українська правда.

«Нам вдалося знищити ті малі плавзасоби, які ворог підготував для висунення диверсійних груп. Аж 7 штук», – зазначила Гуменюк.

Також вона додала, що захисники пошкодили дві установки типу «Град» в Олешках, з яких росіяни обстрілювали Херсон.

Нагадаємо, 30 січня українські військові у районі островів у гирлі Дніпра знищили щонайменше п’ять легкомоторних човнів з російськими диверсійно-розвідувальними групами.

Загалом станом на 8 лютого Росія втратила в Україні вже близько 134 100 військових, 3 253 танки, 295 літаків та 285 гелікоптерів.

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