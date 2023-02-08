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РФ втратила ще понад 900 окупантів, літак та гелікоптер

Анастасія Диняк

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 134 100 військових, 3 253 танки, 295 літаків та 285 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 8 лютого загальні втрати Росії становлять:

  • особового складу ‒ 134 100 (+910) осіб,
  • танків ‒ 3 253 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 458 (+15) од,
  • артилерійських систем – 2 236 (+4) од,
  • РСЗВ ‒ 461 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 228 (+1) од,
  • літаків – 295 (+1) од,
  • гелікоптерів – 285 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 5 112 (+5) од,
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 961 (+3),
  • Крилаті ракети – 796 (+0);
  • Спеціальна техніка ‒ 211 (+3).

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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