За добу ЗСУ знищили 5 російських човнів з ДРГ

30 січня українські військові у районі островів у гирлі Дніпра знищили щонайменше п’ять легкомоторних човнів з російськими диверсійно-розвідувальними групами. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

«Ворог активізував діяльність своїх диверсійно-розвідувальних груп у районі островів у гирлі Дніпра. За останню добу Сили оборони України знищили як мінімум п’ять легкомоторних човнів із такими групами противника», – йдеться у повідомленні.