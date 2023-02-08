Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»

Будівельна компанія «Інтергал-Буд», яка звела на вул. Шевченка, 60 у Львові ЖК «Семицвіт», продає футбольне поле на даху паркінгу «з можливістю надбудови», а також будівлю дитсадка «під будь-який вид бізнесу». Відповідні оголошення забудовник розмістив на своїх сторінках у соцмережах.

Йдеться про масштабний житловий комплекс «Семицвіт», розташований на 7 га землі в історичному ареалі Львова. Саме будівництво відбувалося зі скандалами і видачею містобудівної документації заднім числом.

Зараз усі квартири вже продані і здані в експлуатацію, тож забудовник вирішив реалізувати інші об’єкти на території комплексу. Так, 2 лютого комерційний відділ «Інтергал-Буду» опублікував оголошення про продаж футбольного поля площею 630 м кв, який облаштували на даху багаторівненого паркінгу.

При цьому компанія вказує, що є можливість зробити накриття чи надбудову для «облаштування закритого футбольного поля чи спортзалу». Таким чином інвестору пропонують переробити відкриту територію даху у повноцінне комерційне приміщення.

На таку пропозицію вже відреагував заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач. Він висловив обурення з цього приводу і заявив, що будь-які будівельні роботи на місці футбольного поля будуть незаконні.

«Хочу повідомити, що станом на сьогодні «можливості влаштування накриття чи надбудови над футбольним полем» немає. Для цього потрібні окремі містобудівні умови, виготовити проєкт, пройти експертизу і отримати дозвіл. І тут можу від себе запевнити: з огляду на ситуацію, яка склалася, місто таких містобудівних не дасть», – прокоментував посадовець.

Ще одна суперпропозиція від «Інтергал-Буду» – двоповерхова пам’ятка архітектури, розташована на території житлового комплексу. Її теж продають із можливістю «використання під будь-який вид бізнесу», хоча як наголошує Любомир Зубач, будівля передбачена під дитячий садок.

«Особливого цинізму цій ситуації додає те, що цей забудовник, коли зводив свої багатоповерхівки, обіцяв місту й людям, які тут оселяться, і дитячий садок з ігровим майданчиком, і футбольне поле. Коли ж квартири розпродано, поле виставили на продаж, а приміщення садка рекламують із припискою «під будь-який тип бізнесу». Що це, як не обман людей і обман міста? Звертаюся до всіх потенційних покупців і застерігаю їх від такої сумнівної інвестиції», – підкреслив Любомир Зубач.

Львівський портал звернувся за роз’ясненням до компанії «Інтергал-Буд», але на момент публікації цього матеріалу відповіді не отримав. Якщо забудовник надасть свою позицію з цього приводу, ми її обов’язково опублікуємо.

Скандальна передісторія ЖК «Семицвіт»

Будувати цей житловий комплекс почали орієнтовно у 2015-2016 році, замовником виступало ТзОВ «Патриаком». Незважаючи на розташування в історичному ареалі Львова, де діють суттєві обмеження щодо висотності, компанія вирішила відхилитись від затвердженого проєкту і почала будувати будинки зі збільшеною поверховістю, площами та навіть іншими фасадами. У виданих мерією містобудівних умовах та обмеженнях були визначені геть інші технічні характеристики.

Будівництво ЖК «Семицвіт» станом на 2016 рік

Через це у Львові спалахнув скандал, адже перші багатоповерхівки вже були збудовані, а Держархбудінспекція відмовилась видавати забудовнику декларацію про готовність об’єкта.

Забудовник не міг здати в експлуатацію житло, власники квартир – оформити право власності, тому восени 2016 року у Львівській міськраді видали нову містобудівну документацію заднім числом. При цьому тодішній головний архітектор Львова Юліан Чаплінський як «перемогу» подавав зниження висотності житла з 22 до 12 поверхів.

Як писав Львівський портал раніше, напередодні врегулювання ситуації з містобудівною документацію забудовник сплатив зовсім незначний внесок до бюджету міста на розвиток інфраструктури, а також зобов’язався передати у власність міськради Львова певну кількість квартир.

Влітку 2018 року ТзОВ «Патриаком» отримало містобудівні умови та обмеження на будівництво нових будинків на вул. Шевченка, 60. Тоді висота варіювалась від 39 до 50 м. Загалом за цією адресою декларували зведення чотирьох житлових кварталів на 18 будинків та чотири дитсадки на 220 дітей.

Як вказано на офіційному сайті ЖК «Семицвіт», тут спорудили 15 будинків на 2035 квартир.

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