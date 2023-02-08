У Львівській громаді встановили 10 кнопок термінового виклику поліції

Задля профілактики правопорушень у публічних місцях Львівської ОТГ встановили ще 10 систем термінового виклику поліції охорони. Про це Львівському порталу повідомили в Управлінні поліції охорони у Львівській області.

Завдяки тривожній кнопці, кожна людина, яка стала свідком правопорушення чи опинилась в небезпеці, може викликати поліцію без наявності мобільного телефону. За даними правоохоронців, кнопки працюють цілодобово, навіть під час екстрених відключень світла, адже мають резервне живлення.

Знайти таку кнопку дуже просто, адже біля них розміщені таблички «Виклик поліції» та «Терміновий виклик поліції», які в нічний час доби освітлюються. Після натискання тривожної кнопки на місце події за лічені хвилини прибуде наряд реагування поліції охорони.

Загалом на території обслуговування Управління поліції охорони у Львівській області встановлено 10 кнопок термінового виклику поліції, які розміщені:

м. Львів, вул. Ів. Франка, 33;

м. Львів, вул. Солодова, 4;

м. Львів, пл. Я. Осмомисла, 3;

м. Львів, вул. І. Мазепи, 12;

м. Львів, проспект Шевченка, 14;

м. Львів, вул. Сихівська, 11;

м. Львів, вул. Наукова, 43а;

м. Львів, вул. В. Великого, 111;

м. Львів, вул. В. Липинського, 60;

м. Дубляни, вул. Шевченка, 20.

У той же час, слід пам’ятати, що за несанкціоноване натискання кнопки передбачена адміністративна відповідальність.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у трьох парках Львова встановили острівці безпеки, за допомогою яких мешканці можуть викликати на місце поліцію. Такі острівці з’явились у парку Івана Франка, парку культури та в парку «Високий замок».

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