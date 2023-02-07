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Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили до середини травня

Наталя Дуляба

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На засіданні 7 лютого Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні та загальної мобілізації ще на 90 днів, тобто до середини травня. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Так, парламент схвалив законопроєкти №8419 (продовження воєнного стану) і №8420 (продовження мобілізації), які напередодні подав президент Володимир Зеленський. «За» проголосували 348 нардепів.

Таким чином із 05:30 год. 19 лютого воєнний стан в Україні продовжили ще на 90 діб, тобто до середини травня. Такі ж часові межі стосуються й загальної мобілізації.

За час повномасштабного вторгнення РФ це вже шостий раз в Україні продовжують воєнний стан і мобілізацію. Востаннє це робили торік у листопаді, встановивши термін 19 лютого 2023 року.

Нагадаємо, воєнний стан в Україні ввели відразу після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення – 24 лютого 2022 року. Термін його дії Верховна Рада продовжує через кожні 90 днів.

Воєнний стан передбачає низку обмежень та правил: введення комендантської години, встановлення особливого режиму в’їзду та виїзду, обмеження пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Також під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть покидати країну.

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