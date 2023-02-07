Росіяни атакують позиції ЗСУ, переодягнувшись в українську форму

Рашисти, намагаючись обманути ЗСУ, переодягаються в українську військову форму і малими групами йдуть на штурм. Такі випадки неодноразово фіксували по всій лінії фронту. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Відомо, що на початку лютого переодягнені в український піксель окупанти пішли в атаку у районі Білогорівки. Втім як відзначив Сергій Гайдай, таку тактику росіяни застосовували на напрямку Сватове – Кремінна, а також і на інших ділянках фронту.

«Так, такі факти є по всій лінії фронту. Переодягнені в українську військову форму, рашисти групами по 5-6 осіб намагаються атакувати наші позиції з різних боків. Але наші захисники постійно напоготові, вони контролюють ситуацію і чітко розуміють, хто є біля них. Тому це переодягання росіян не проходить», – розповів очільник Луганщини.

Водночас він додав, що головна тактика російських окупантів – йти на лобові штурми ЗСУ, незважаючи на втрати. Таким чином ворог масово «закидує все навколо трупами своїх солдат».

Втрачаючи значну кількість особового складу, рашисти вже навіть взялись будувати крематорій біля Новопскова (Старобільський район Луганщини, менше 30 км до кордону з РФ).

Додамо, що за час повномасштабної війни росіяни не вперше вдаються до переодягань в українську військову форму. Торік навесні окупанти масово вдягали форму ЗСУ в захопленому Токмаку, для цього навіть налагодили пошив пікселя.

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