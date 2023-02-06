ПЦУ розгляне перехід на новий календар у травні

Православна церква України у травні збереться на архієрейський собор, де розглядатимуть питання про загальну календарну реформу. Про це повідомив заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ, митрополит Білоцерківський Євстратій (Зоря) у Facebook

«До 1 вересня, коли починається новий церковний рік, час ще є. На мою думку, як одного з членів Архієрейського Собору, є всі аргументи та підстави прийняти позитивне рішення, одночасно забезпечивши можливість громадам, які цього бажають, зберегти попередню календарну традицію», – йдеться в повідомленні.

Митрополит нагадав, що Синод ПЦУ вже дозволив громадам, які бажають перейти на новий календар, зробити це за відповідною процедурою.

Із 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква переходить на Новоюліанський календар із збереженням чинної Пасхалії. Як зміняться великі церковні свята за новим календарем читайте тут.

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