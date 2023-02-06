На півдні ЗСУ знищили два катери з ДРГ і два опорні пункти рашистів

У ніч на понеділок, 6 лютого, на півдні українські військові розбили два катери з ворожими диверсійно-розвідувальними групами, а також знищили два опорні пункти рашистів на Кінбурнській косі. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Незважаючи на ймовірний наступ російських окупантів на сході, у південних регіонах України ворог тримає досить потужні сили і постійно веде розвідку.

«Противник продовжує розвідку й аеророзвідку, у тому числі з використанням човнів, які окупанти відібрали в місцевого населення. Їхні диверсійні групи продовжують промацувати нашу оборону в бік Дніпра, на островах. Намагаються облаштувати там свої спостережні пости. За цю ніч російські війська тут втратили два катери та дві диверсійно-розвідувальні групи», – розповіла Наталія Гуменюк.

Однак вести повноцінну розвідку на воді російські війська не можуть через потужний шторм у Чорному морі і сильний вітер. Такі погодні умови, за словами Наталії Гуменюк, унеможливлюють використання надводного способу застосування диверсійно-розвідувальних груп. А якщо вони й розпочинають свою роботу, то українська артилерія забезпечує їм летальні наслідки.

Також у ніч на 6 лютого ЗСУ знищили два опорні пункти рашистів, які вони підготували для ударів по Очаківському напрямку.

«Але існуючий сухопутний коридор дає окупантам змогу ще раз підтягнути свої сили на це місце. Ми контролюємо цей процес, тому як тільки ворог буде туди повертатись, ми знову відкриємо вогонь. Наша робота триває, але поки не деокуповане лівобережжя Херсонщини, противник має можливість підтягувати сили», – додала речниця Сил оборони півдня.

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