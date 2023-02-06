Львівщина отримала нового керівника прокуратури

Львівську обласну прокуратуру очолив Геннадій Демченко, його офіційно представили колективу в понеділок, 6 лютого. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора України.

Геннадія Демченка представив колишній очільник прокуратури Львівщини Антон Войтенко, який нещодавно став заступником генерального прокурора України.

«Новопризначений керівник обласної прокуратури має великий досвід, володіє всіма необхідними знаннями і рисами для виконання поставлених завдань», – сказав під час представлення Войтенко.

Заступник генпрокурора відзначив, що пріоритетними напрямками роботи прокуратури на Львівщині мають залишатись протидія правопорушенням у бюджетній сфері, тіньовому обігу підакцизних товарів, зловживанням у сфері митного контролю, екологічній сфері, а також боротьба із корупцією.

Особливу увагу відомство також має приділяти розслідуванню кримінальних правопорушень, пов’язаних із повномасштабним вторгненням РФ, зокрема злочинів проти основ нацбезпеки.

Зі свого боку новоспечений керівник Львівської обласної прокуратури подякував за довіру та запевнив, що докладатиме максимум зусиль для ефективного та результативного виконання покладених на нього завдань.

Довідково: Геннадій Демченко в органах прокуратури працює з червня 1995 року, більше 22 років обіймає керівні посади.

До того, як став керівником Львівської обласної прокуратури, він був начальником управління підтримання державного обвинувачення в суді Офісу генпрокурора.

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