Львів від снігу виїхали розчищати 69 одиниць техніки

У ніч на понеділок, 6 лютого, на дорогах Львова працювали 69 одиниць снігоприбиральної техніки, вулиці посипали піскосумішшю і сіллю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Так, уночі на дорогах працювали 34 піскорозкидувачі, 6 навантажувачів та 29 тракторів. Для посипання доріг використано 202 кубометри піскосуміші і 55 тонн солі. Посипали мости, перехрестя, та інші місця, де було підмерзання.

Зранку до роботи залучили мотоблоки і мінігрейдери для очистки тротуарів, також вдосвіта вишли розгортати сніг двірники.

Додамо, що взимку снігоприбиральна техніка у Львові працює в цілодобовому режимі. Для роботи цьогоріч місто підготувало 136 одиниць комунальної техніки, також є можливість залучити приватну техніку.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків найближчими днями у Львові та області падатиме невеликий сніг, а температура повітря опуститься до -15°C.

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