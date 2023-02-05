На Львівщині прогнозують до 15 градусів морозу

Наступного тижня у Львові та області прогнозують похолодання до 15 градусів морозу та невеликий сніг. Про це Львівському порталу повідомили в Укргідрометцентрі.

В понеділок вночі, 6 лютого, температура повітря становитиме 6-8 градусів морозу, вдень стовпчик термометра коливатиметься у межах 3-5 градусів нижче нуля. Вітер північний, 5-10 м/с.

Хмарно, падатиме сніг.

Хмарна й морозна погода по всій території Львівщини протримається й у вівторок, 7 лютого. Вночі температура опуститься до позначки 7-9 морозу, вдень – до 2-4 градусів морозу.

Ніч на середу, 8 лютого, буде вже дещо холоднішою – 9-11 градусів морозу. Вдень температура повітря сягне позначки 2-4 градуси морозу. Хмарно з проясненням, без істотних опадів.

Уночі 9 лютого температура опуститься до 13-15°C морозу, вдень буде суттєво тепліше – лише 2-4 градуси нижче нуля. Мінлива хмарність, без опадів. Приблизно таку ж погоду на Львівщині прогнозують і в п’ятницю, 10 лютого.

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