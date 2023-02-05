ОСТАННІ НОВИНИ

Медики витягнули з тіла пораненого військового частину гранати

Наталя Дуляба

|

Військові хірурги знову виконали філігранну операцію, витягнувши з тіла пораненого бійця бойову частину гранати ВОГ. Про це Львівському порталу повідомили у командуванні Медичних Сил ЗСУ.

Деталей про обставини поранення військового медики не називають. Однак відомо, що під час огляду рани було виявлено бойову частину гранати типу ВОГ, яка потрапила в тіло чоловіка і дивом не розірвалась.

«Хірург прийняв негайне рішення про оперативне втручання. За декілька хвилин боєприпас успішно вилучили з тіла пораненого та передали саперам. Найближчим часом пацієнта евакуюють для подальшої реабілітації та одужання», – кажуть медики.

Нагадаємо, українські медики вже не вперше дістають із тіл поранених військових нерозірвані боєприпаси й таким чином рятують їм життя.

Нещодавно хірурги витягнули з грудей захисника гранату ВОГ, яка не вибухнула. Чоловік вижив і проходить подальше лікування та реабілітацію.

Довідково: ВОГ — боєприпас для гранатометів різних типів, що поєднує в собі гранату та метальний заряд у гільзі. Час самоліквідації становить не менше 14 секунд.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президенттка Європейської комісії Ур...

Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців
Наталя ДУЛЯБА
Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців

Університет інформаційних технологій та менеджменту у Жешуві (Польща) спільно з Cisco Networking Academy розробили безко...

21 день в черзі. У Львові виявили неналежні умови лікування українських захисників
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
21 день в черзі. У Львові виявили неналежні умови лікування українських захисників

Офіс омбудсмена перевірив одну з клінік Міноборони через скарги військових та підтвердив неналежні умови, багатоденні че...

Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів

Не зважаючи на те, що терористична Росія та її країна сателіт Білорусь у лютому 2022 року порушили «Олімпійське перемир'...

всі статті
Львівський портал