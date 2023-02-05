Медики витягнули з тіла пораненого військового частину гранати

Військові хірурги знову виконали філігранну операцію, витягнувши з тіла пораненого бійця бойову частину гранати ВОГ. Про це Львівському порталу повідомили у командуванні Медичних Сил ЗСУ.

Деталей про обставини поранення військового медики не називають. Однак відомо, що під час огляду рани було виявлено бойову частину гранати типу ВОГ, яка потрапила в тіло чоловіка і дивом не розірвалась.

«Хірург прийняв негайне рішення про оперативне втручання. За декілька хвилин боєприпас успішно вилучили з тіла пораненого та передали саперам. Найближчим часом пацієнта евакуюють для подальшої реабілітації та одужання», – кажуть медики.

Нагадаємо, українські медики вже не вперше дістають із тіл поранених військових нерозірвані боєприпаси й таким чином рятують їм життя.

Нещодавно хірурги витягнули з грудей захисника гранату ВОГ, яка не вибухнула. Чоловік вижив і проходить подальше лікування та реабілітацію.

Довідково: ВОГ — боєприпас для гранатометів різних типів, що поєднує в собі гранату та метальний заряд у гільзі. Час самоліквідації становить не менше 14 секунд.

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