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З тіла військового успішно витягнули гранату, яка не розірвалась

Наталя Дуляба

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Військові лікарі в присутності саперів витягнули з тіла пораненого бійця нерозірвану гранату. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook.

Йдеться про гранату ВОГ, яка потрапила українському захиснику у ділянку грудей і чудом не розірвалась. Втім медики успішно витягнули її і врятували воїну життя.

Операцію проводив один із найдосвідченіших хірургів ЗСУ Андрій Верба у присутності саперів, які страхували безпеку медперсоналу. При цьому оперативне виручання відбувалось без електрокоагуляції («припікання» рани), оскільки граната могла здетонувати у будь-який момент.

«Це приємний шок. Не кожне поранення у ділянці серця є смертельним. Операція пройшла успішно, а пораненого військовослужбовця вже відправили на подальшу реабілітацію та відновлення», — написала Ганна Маляр.

Довідково: ВОГ — боєприпас для гранатометів різних типів, що поєднує в собі гранату та метальний заряд у гільзі. Час самоліквідації становить не менше 14 секунд.

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Фото: Ганна Маляр

 

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