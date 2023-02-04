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На Львівщині знову повітряна тривога. Оновлено

Андрій Котенський

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У суботу, 4 лютого, о 16:50 год. у Львові та області почали вдруге за день лунати сирени повітряної тривоги. Усіх закликають терміново спуститися в укриття.

Оновлено: о 17:35 оголосили про відбій повітряної тривоги.

До слова, повітряна тривога біла оголошена по всій Україні

Сигнал «Повітряна тривога» означає, що потрібно виконати такі дії:

  • Якщо ви вдома, вимкніть світло та газ, візьміть документи, необхідні ліки, трохи харчів та води і перейдіть у найближче укриття.
  • Повідомте про тривогу сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм перейти в укриття.
  • Залишайтеся в укритті до повідомлення про відбій повітряної тривоги! Не виходьте, доки не буде дано команди відбій повітряної тривоги!

Якщо ж ви вимушені залишитися у квартирі, то варто ховатися у приміщеннях із глухими стінами.

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