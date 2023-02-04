Львів'ян закликають паркуватись так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці

Неділю, 5 лютого, для працівників комунальних підприємств Львова оголосили робочим днем. Снігоприбиральна техніка у місті працюватиме всю ніч. Водіїв закликають не паркуватися у недозволених місцях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, у суботу, 4 лютого, снігоприбиральна техніка і двірники працювали весь день. На завтра для працівників комунальних підприємств Львова оголошено робочий день.

«Враховуючи погодні умови до роботи залучили наявну снігоочисну техніку, а також техніку інших підприємств, з якими у нас є угоди. Двірники теж працювали весь день. Техніка працюватиме також уночі. На завтра для працівників комунальних підприємств Львова оголошено робочий день», – розповіла Ірина Маруняк.

Водночас мешканців просять не паркувати машини у недозволених місцях, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15-80, або ж залишати інформацію на Facebook-сторінці Гарячої лінії.

Раніше на Львівщині оголосили штормове попередження.

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