На Львівщині оголосили штормове попередження

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у суботу 4 лютого на Львівщині прогнозують значний сніг та налипання мокрого снігу. Вранці та вдень пориви вітру 15 – 20 м/с, хуртовини. На дорогах – ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У горах Львівської області очікується сніголавинна небезпека.

Водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари за необхідності, пішоходів – переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами (стрічки, наклейки, жилети тощо), щоб водії могли вчасно побачити на дорозі.

За даними Sinoptik, в ніч на суботу, 4 лютого прогнозують значний снігопад. По обіді опади припиняться. Температура повітря поступово знизиться від 0 до 6 градусів морозу.

У неділю, 5 лютого, варто очікувати хмарну із проясненнями погоду, і від 4 до 6 градусів морозу. Із понеділка мороз посилюватиметься.

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