Блогерів, що знущалися із дівчат у Києві, залишили під вартою на час слідства

Блогеру «п’яних» вечірок Андрію Ярині та його другові Ярославу Домбровському обрали запобіжний захід тримання під вартою. Як повідомила кореспондентка Суспільного із залу Шевченківського райсуду Києва, хлопці залишатимуться під вартою до 1 квітня без можливості внесення застави.

На лаві підсудних опинився 19-ти річний Андрій Ярина. Він був ведучим трансляцій. Хлопець родом із Хмельниччини. 31 січня, коли його діяльність почали масово обговорювати в мережі, він заявляв, що таким чином він збирає кошти на потреби ЗСУ, а дівчата, які фігурували на відео, «самі винні». Звинувачення у ґвалтуваннях підозрюваний відкидає.

«Підозрюється у розповсюдженні відео порнографічного характеру. Він з хлопцями знімали відео дівчат у непритомному стані, далі розповсюджували у Telegram-каналі. Підозрюваний може переховуватись, може знищити речі та документи, які потрібні слідству. Ярині необхідно обрати запобіжний захід – тримання під вартою», – доводив у суді один із прокурорів.

Сторона обвинувачення наполягала на утриманні підозрюваного під вартою та не відпускати підозрюваного під заставу.

Під час спілкування обвинуваченого із суддею, той запевняв, що все робив заради контенту. Під час обшуку у кишені Ярини знайшли 4 000 доларів. Хлопець розповів присяжним, що отримав ці гроші від продажу одягу із секонд-хенду.

Адвокат підозрюваного Олег Охман справу назвав політичною. За його словами, оголошення про підозру і проведення обшуків відбувалися з порушеннями. Захисник додав, що від потерпілих дівчат заяв не надходило.

Співорганізатор вечірок Ярослав Домбровський теж залишатиметься під вартою. Прокурори сказали, що той мав речовину, схожу на наркотики, проте це ще має довести слідство. Хлопець навчається в Тернополі. Адвокат сказав, що той не мав доступу до Telegram-каналу, ніде не зафіксовано, що робив фото. Батьки виявили бажання внести заставу.

«Нікого не знімав, я не маю доступу до соцмереж. Участь вечірках – єдине, де брав участь. Я до нікого не ліз, нікому нічого поганого не зробив», – сказав Ярослав Домбровський.

Дії хлопців засуджує й омбудсмен України Дмитро Лубінець. В коментарі Суспільному він розповів, що його обурює реакція громадськості, яка звинувачує дівчат та підтримує дії хлопців.

«Це підміна понять. Апріорі жертва не може бути винна в чомусь. Навіть якщо дівчата погоджувались прийти туди, вони точно не погоджувались на сексуальні злочини, які над ними вчинили. Це сукупність кримінальних злочинів, бо їх споювали, додавали без відома жертв у напої психотропні речовини, через які вони фактично втрачали можливість усвідомлювати, що відбувається», – говорить Дмитро Лубінець.

Як відомо, блогерів, які знущалися з дівчат для відео, можуть ув’язнити на 7 років.

Нагадаємо, напередодні активного розголосу у мережі набув аккаунт, на якому поширюють відео з дівчатами, яких накачують алкоголем та транквілізатором. Дівчата на відео майже без одягу та вони лежать непритомні на підлозі. Іноді блогери торкаються до їхніх інтимних частин тіла та коментують побачене.

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