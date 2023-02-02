Блогерів, які знущалися з дівчат для відео, можуть ув’язнити на 7 років

Блогерів з Івано-Франківщини, які на орендованій квартирі в Києві влаштовували вечірки та поширювали відео, на яких вони показували напівоголених непритомних дівчат і, ймовірно, ґвалтували їх. Про це повідомив голова ГУ Нацполіції Київської області Андрій Небитов.

Так, 1 лютого правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів у Києві та Івано-Франківській області. З’ясувалося, що організаторами вечірок та авторами принизливих відео є двоє товаришів, які поширювали зокрема й порнографічні ролики в Телеграм-каналі та Інстаграм.

Хлопців затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Обом оголошено про підозру за ч. 3 ст. 301 КК України (Виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів). Їм загрожує від 3 до 7 років за ґратами.

Слідчі і прокурори Київської області звернуться до суду з клопотанням про обрання останнім запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Згодом справу передадуть до суду.

Нагадаємо, напередодні активного розголосу у мережі набув аккаунт, на якому поширюють відео з дівчатами, яких накачують алкоголем та транквілізатором. Дівчата на відео майже без одягу та вони лежать непритомні на підлозі. Іноді блогери торкаються до їхніх інтимних частин тіла та коментують побачене.

На ситуацію відреагував один з авторів каналу – Андрій. Хлопець оприлюднив відео з нетверезою дівчиною у вбиральні, якій він розповідав, що потрібно знати міру у вживанні алкоголю.

1 лютого орендованій квартирі блогерів у Києві провели обшуки.