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Блогери накачували дівчат транквілізаторами, знущалися над ними та поширювали відео в соцмережах

Анастасія Диняк

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У соціальних мережах блогери поширювали відео з вечірок, на яких вони показували напівоголених непритомних дівчат і, ймовірно, ґвалтували їх. Поліція вже проводить обшуки. Про це повідомила телеведуча та продюсерка Ярослава Кравченко.

Так, за даними Кравченко, їй надіслали аккаунт, на якому поширюють відео з дівчатами, яких накачують алкоголем та транквілізатором. Дівчата на відео майже без одягу та вони лежать непритомні на підлозі. Іноді блогери торкаються до їхніх інтимних частин тіла та коментують побачене.

Ярослава додала, що серед авторів каналу – Андрій та Павло, які живуть в Києві та заробляють на життя криптовалютами. Блог вони ведуть, щоб «показати світові шльондр».

«Знайшлися ще імена деяких хлопців, які були в цій квартирі і брали участь. Можливо, через деякий час я отримаю контакти постраждалих дівчат. Консультуюся у різних напрямках, що можна робити», – сказала телеведуча.

Деякі користувачі мережі підтримали блогерів, заявивши, що дівчата приходили додому до хлопців добровільно.

«Ніхто не йде на вечірку бути без дозволу знятим на відео, опозореним та зґвалтованимм», – відповіла Ярослава.

На ситуацію відреагував один з авторів каналу – Андрій. Хлопець оприлюднив відео з нетверезою дівчиною у вбиральні, якій він розповідав, що потрібно знати міру у вживанні алкоголю.

«Після цього ви хочете сказати що я когось чимось накачую? Більшість пабліків хочуть виставити мене з максимально х***ової сторони, щоб зловити цей хайп який зараз навколо мене», – прокоментував блогер.

Також на ситуацію відреагували у Нацполіції. В орендованій квартирі хлопців провели обшуки.

«Як тільки в Інтернет-мережі з’явилася фото та відео з вечірок, де молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат, правоохоронці відразу розпочали відпрацювання», – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці уже встановили фігурантів та місця їхнього перебування. Детальнішу інформацію у поліції обіцяють повідомити пізніше.

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