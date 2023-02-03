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Українці вимагають повернути обов’язкове електронне декларування

Андрій Котенський

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Петиція про відновлення декларування статків посадовців та депутатів за 4 дні набрала 25 тисяч підписів, що необхідні для розгляду Президентом України, повідомляє Львівський портал.

Заклик до Володимира Зеленського про «Відновлення декларування статків посадовців та депутатів» вже зібрав понад 26 тисяч голосів.

«Поки українські воїни віддають життя за батьківщину, серед чиновників лишаються ті, хто дозволяє собі займатися корупцію. Під час війни держава має швидко виявляти та карати таких осіб… Важлива передумова для виявлення корупціонерів – відновлення електронного декларування публічних службовців.

Свого часу запровадження електронного декларування публічних службовців стало одним із найбільших успіхів антикорупційних реформ в Україні. Завдяки цьому антикорупційні органи та громадськість змогли виявити десятки службовців із незаконно набутими статками», – йдеться у петиції, автором якої Олексій Гриценко.

Як відомо, березня 2022 року публічні службовці в Україні звільнені від обов’язку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Поки минає перший місяць 2023 року, публічні службовці не подали майнові декларації навіть за 2021 рік.

«Наразі це рішення є необґрунтованим. Адже для переважної більшості публічних службовців немає об’єктивних перешкод для подання декларацій: вони не перебувають на лінії фронту, боронячи державу, й мають змогу заповнити інформацію про свої доходи і статки», – переконаний автор петиції.

Раніше громадські організації України також заявили, що вимагають у народних депутатів якнайшвидше прийняти законопроєкт № 8071, який відновлює подання та перевірки електронних декларацій.

Як відомо, обов’язкове декларування доходів було скасоване на початку 2022 року через повномасштабне вторгнення терористичної Росії в Україну.

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