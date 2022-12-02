В Україні вимагають відновити електронне декларування

Громадські організації України вимагають у народних депутатів якнайшвидше прийняти законопроєкт № 8071, який відновлює подання та перевірки електронних декларацій, повідомляє Команда Антикорупційного штабу.

Електронне декларування – одне із важливих досягнень у реформах після Революції Гідності, яке сприяло низці розслідувань і вироків щодо депутатів, міністрів і суддів. Проте в перші тижні повномасштабного вторгнення Росії обов’язкове подання декларацій було призупинене.

«Лише третина всіх посадовців подали свої декларації за 2021 рік. Швидше за все, наступного року кількість поданих декларацій скоротиться ще більше, адже якщо їх подання перетворюється у «добровільне», то де-факто це означає демонтаж однієї з ключових антикорупційних реформ», – йдеться у заяві.

Експерти переконані, що відсутність обов’язкового електронного декларування веде до безконтрольної розтрати з державного бюджету мільярдів гривень платників податків і коштів від партнерів України

«Неподання декларацій та відсутність їхньої перевірки максимально сприяє корупції та зловживанням, які в сучасних умовах є небезпечними явищами для держави та суспільства», – йдеться у заяві громадських організацій.

Вони стурбовані, що якщо найближчим часом не відновити процес електронного декларування, органам слідства та антикорупційним органам буде фактично неможливо виявляти та притягувати чиновників до відповідальності за незаконне збагачення та брехню в деклараціях. Таким чином «Інститут електронного декларування може втратити свою ефективність, а антикорупційна реформа – відкотитись на 8 років».

Також повідомляється, що Антикорупційний комітет схвалив законопроєкт № 8071 ще 18 жовтня 2022 року, але він досі не винесений на розгляд до Верховної Ради. Імовірно, окремі народні депутати умисно гальмують відновлення електронного декларування, яке продемонструвало свою ефективність у запобіганні корупції.

«Громадські організації закликають народних депутатів включити до порядку денного та проголосувати за законопроєкт №8071, який відновлює подання електронних декларацій», – йдеться у заяві.

Під зверненням підписались понад два десятки громадських організацій:

Громадська рада при НАЗК

Антикорупційний штаб

Інститут законодавчих ідей

Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан»

StateWatch

Info

Рух ЧЕСНО

Центр економічної стратегії

Громадянська платформа «Дій!»

Запорізький центр розслідувань

Anti-Corruption Research and Education Centre

Жіночий Антикорупційний Рух

ГО «На межі»

Фундація DEJURE

ГО «Платформа Громадський Контроль»

ГО «Нівроку»

Центр громадського моніторингу та досліджень

ГО Центр протидії корупції

ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна»

ГО «Центр журналістських розслідувань» Сила правди»

Центр політико-правових реформ

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