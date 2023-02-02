ОСТАННІ НОВИНИ

Затримали підприємців, які продавали військовим яйця по 17 гривень

Ольга Денисяка

|

Правоохоронці затримали п’ятьох людей, яких підозрюють у тому, що вони продавали для Міноборони продукти, зокрема яйця, за завищеними цінами. Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

ДБР затримало злочинну групу з 5 осіб, до складу якої входили представники підприємств-постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ. Також затримано військовослужбовця, який вів «чорну бухгалтерію» махінаторів.

Сума встановлених збитків державі від діяльності цієї групи на цей час сягає понад 4,6 млн грн. «Зекономлені» кошти, які перераховувало Міністерство оборони України на рахунки суб’єкта господарювання, учасники схеми ділили між собою.

У ході проведених обшуків в учасників злочину вилучено чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої, понад 1 млн грн готівкою.

На цей час затриманим особам готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення – ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Раніше журналісти оприлюднили інформацію, що Міністерство оборони України закупило продукти для військових частин, розташованих у далеких від лінії зіткнення областях, за цінами, удвічі-утричі вищими від роздрібних на ринку. Про це повідомилоZN.ua, яке отримало у розпорядження відповідну угоду на 13,16 млрд грн, яку підписало Міністерство оборони з постачальником є ТОВ «Актив компані».

Невдовзі після цього заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для українських військових.

Окрім того, закупівельника Міноборони також звільнили через закупівельний скандал.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців
Наталя ДУЛЯБА
Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців

Університет інформаційних технологій та менеджменту у Жешуві (Польща) спільно з Cisco Networking Academy розробили безко...

21 день в черзі. У Львові виявили неналежні умови лікування українських захисників
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
21 день в черзі. У Львові виявили неналежні умови лікування українських захисників

Офіс омбудсмена перевірив одну з клінік Міноборони через скарги військових та підтвердив неналежні умови, багатоденні че...

Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів

Не зважаючи на те, що терористична Росія та її країна сателіт Білорусь у лютому 2022 року порушили «Олімпійське перемир'...

Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

всі статті
Львівський портал