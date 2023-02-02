Затримали підприємців, які продавали військовим яйця по 17 гривень

Правоохоронці затримали п’ятьох людей, яких підозрюють у тому, що вони продавали для Міноборони продукти, зокрема яйця, за завищеними цінами. Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

ДБР затримало злочинну групу з 5 осіб, до складу якої входили представники підприємств-постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ. Також затримано військовослужбовця, який вів «чорну бухгалтерію» махінаторів.

Сума встановлених збитків державі від діяльності цієї групи на цей час сягає понад 4,6 млн грн. «Зекономлені» кошти, які перераховувало Міністерство оборони України на рахунки суб’єкта господарювання, учасники схеми ділили між собою.

У ході проведених обшуків в учасників злочину вилучено чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої, понад 1 млн грн готівкою.

На цей час затриманим особам готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення – ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Раніше журналісти оприлюднили інформацію, що Міністерство оборони України закупило продукти для військових частин, розташованих у далеких від лінії зіткнення областях, за цінами, удвічі-утричі вищими від роздрібних на ринку. Про це повідомилоZN.ua, яке отримало у розпорядження відповідну угоду на 13,16 млрд грн, яку підписало Міністерство оборони з постачальником є ТОВ «Актив компані».

Невдовзі після цього заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для українських військових.

Окрім того, закупівельника Міноборони також звільнили через закупівельний скандал.

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