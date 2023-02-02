Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Україні вступ до Євросоюзу

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна стане членом Європейського союзу. Про це вона заявила 2 лютого під час спільного засідання Єврокомісії та уряду України у Києві, повідомляє Європейська правда.

Фон дер Ляєн вважає, що рух України допомагає не лише самій Україні, а й Європейському союзові.

«День, коли Україна стала кандидатом – стала новим початком для України, а також він став новим початком для ЄС», – запевнила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії переконана також, що Єврокомісія сприятиме Україні наближатися до вступу, «до того дня, коли український прапор буде піднятий там, де йому належить бути – перед будівлею Берламонт в Брюсселі». Це – будівля, де розташована Європейська комісія, перед нею розташовані прапори повноправних членів ЄС.

Урсула фон дер Ляєн також наголосила, що виступає за посилення бізнес-співпраці. «Наша зустріч – сигнал європейським інвесторам», – пояснила вона.

Нагадаємо, 2 лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель прибули до України для участі у саміті Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого у Києві.

Єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган заявив, що Євросоюз оголосить про надання Україні додаткового пакету допомоги у розмірі 400 мільйонів євро для підтримки реформ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.