ЄС надасть Україні 400 млн євро для підтримки реформ

Єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган заявив, що Євросоюз оголосить про надання Україні додаткового пакету допомоги у розмірі 400 мільйонів євро для підтримки реформ. Про це пише Українська правда.

За словами Гана, незабаром ЄС також запропонує продовжити призупинення всіх тарифів і заходів торговельного захисту щодо імпорту з України.

Також буде запропоновано призупинити фінансові внески України для участі в програмах ЄС до тих пір, поки вона має фінансові проблеми.

Нагадаємо, 2 лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель прибули до України для участі у саміті Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого у Києві.