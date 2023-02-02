До Києва прибули президентка Єврокомісії та глава дипломатії ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва, щоб взяти участь у саміті Україна-ЄС. Про це вона повідомила в Twitter.

«Приємно повернутися до Києва, вже вчетверте з моменту російського вторгнення. Цього разу з моєю командою комісарів. Ми тут разом, щоб показати, що ЄС підтримує Україну так само твердо, як і раніше. І щоб ще більше поглибити нашу підтримку та співпрацю», — написала вона.

Також в Україну приїхав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

«Прибув до Києва, щоб передати найсильніший сигнал підтримки від ЄС усім українцям, які захищають свою країну», — написав він у Twitter.



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