Україна підписала угоду про участь у єдиному ринку ЄС

2 лютого за підсумками спільного засідання українського уряду та Європейської комісії підписали угоду про участь України в програмі ЄС «Єдиний ринок». Про це повідомив у Facebook прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За підсумками спільних консультацій із Колегією Європейської комісії підписали два важливі документи:

Меморандум між Україною та ЄС щодо стратегічного партнерства у сфері відновлюваних газів, біометану, водню та інших синтетичних газів. Україна має надзвичайний потенціал у цій галузі, яка є майбутнім енергетики.

Угода щодо участі України в програмі ЄС «Єдиний ринок». Бюджет програми складає 4,2 млрд євро, а один із її основних компонентів — розвиток конкурентоспроможності бізнесу. Наша участь у цьому проєкті сприятиме додатковій підтримці українських підприємців, які є фундаментом нашої економіки.

Нагадаємо, 2 лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель прибули до України для участі у саміті Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого у Києві.

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