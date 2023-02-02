Мешканців Львівщини закликають пройти опитування щодо ефективності роботи ОВА

Задля покращення роботи структурних підрозділів Львівська ОВА запускає опитування для жителів Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОВА.

Жителям Львівщини пропонують оцінити діяльність ОВА від лютого 2022 року. Це стосується роботи у військовій, соціальній, культурній сферах, а також цивільного захисту, економіки та бізнесу. Разом з тим респонденти зможуть оцінити рівень довіри до роботи Львівської ОВА у час повномасштабного вторгнення росії. Окремо – вказати напрями, які на думку людини, повинні бути ключовими у роботі Львівської ОВА.

Опитувальник складається з 11 запитань про діяльність ОВА, а також містить блок, де потрібно вказати загальну інформацію про себе. Щоб пройти опитування, перейдіть за посиланням http://surl.li/ergbw . Заповнити форму можна упродовж місяця, по 2 березня включно.

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