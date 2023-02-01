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Ще 8 громад Львівщини отримали нові «школярики»

Софія Романів

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У вівторок, 31 січня, ще 8 громад Львівщини отримали нові «школярики». Їх закупили замість тих, які вилучили на потреби ЗСУ, а також тих, які потребують заміни через тривалий термін експлуатації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Нові шкільні автобуси отримали Кам’янка-Бузька, Дрогобицька, Бісковицька, Новокалинівська, Стрийська, Сколівська, Червоноградська та Івано-Франківська територіальні громади.

Як розповів керівник Дрогобицької громади Тарас Кучма, при відсутності спеціалізованого транспорту перевізники-підприємці тимчасово перевозитимуть дітей безоплатно.

«У співфінансуванні з державного бюджету та обласного бюджету ми закупили 5 «школяриків», три з них вже отримали, на два ще чекаємо. У цьому році потрібно буде закупити ще 4 школярики, щоб закрити всі наші потреби», – зазначив він.

Загалом Львівська область закупила 126 автобусів, 8 з них – спеціалізовані, тобто пристосовані під потреби дітей з інвалідністю. 80 транспортних засобів Львівська ОВА передала громадам ще минулого року, іншу частину передадуть до кінця першого кварталу цього року.

Як розповів заступник начальника Львівської ОВА Іван Собко, при розподілі «школяриків» на громади акцентують увагу на ефективно упорядкованій освітній мережі на територіях, кількості дітей, які потребують довезення до навчання, відсотку співфінансування закупівлі автобусів. Загалом потреба Львівської області у «школяриках» становить 167 автобусів. 126 з них передадуть до кінця першого кварталу цього року.

«Також маємо субвенцію в держбюджеті на 2023 рік, додамо кошти місцевих громад та фінансування з обласного бюджету. Таким чином цього року маємо повністю закрити потребу у шкільних автобусах, в тому числі спеціалізованих», – додав Іван Собко.

Зазначимо, що закуповують «школярики» за залишкові кошти освітньої субвенції 2022 року, кошти обласного бюджету та співфінансування територіальних громад. Виготовляє автобуси український виробник, використовуючи максимум українських деталей.

Інформаційна довідка:

Субвенція – форма грошової допомоги місцевим бюджетам із державного бюджету, яка призначена для конкретно визначеної цілі/цілей. У разі розтрати отриманих грошей на інші цілі, одержувач буде змушений повернути їх у повному обсязі.

Раніше повідомлялось, що один школярик обійдеться Львівщині щонайменше у 60 тисяч доларів.

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