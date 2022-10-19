Громадам Львівщини закуплять 126 «школяриків» за понад 302 млн грн

20 громад Львівщини отримали 25 нових шкільних автобусів вартістю 60 тисяч доларів за штуку. Їх закупили замість тих, які вилучили на потреби війська, а також тих, у яких завершується термін експлуатації. На черзі ще більше 100 автобусів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської військової облдержадміністрації.

За даними відомства, нові автобуси отримали: Рава-Руська, Бродівська, Заболотцівська, Золочівська, Дрогобицька, Ралівська, Бісковицька, Новокалинівська, Добромильська, Стрілківська, Турківська, Старосамбірська, Боринська, Хирівська, Жидачівська, Козівська, Сколівська, Славська, Сокальська та Шегинівська громади.

«Дякую громадам, які від початку повномасштабного вторгнення віддали свої шкільні автобуси на фронт. Ми розуміли, що наше завдання на той час забезпечити все можливе для фронту. Але разом з цим, діти – це наше майбутнє і їхня освіта є надзвичайно важливою, тому поставили собі завдання до кінця року оновити парк шкільних автобусів», – розповів начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Відтак, Львівська область запропонувала проєкт зі співфінансування закупівлі школяриків у співпраці з бюджетами громад.

Так, з обласного бюджету на співфінансування школяриків вже виділили 100 млн грн. Зазначений ресурс у співпраці з громадами передбачає придбання приблизно 90 шкільних автобусів. Загалом ж планують закупити 126 шкільних автобусів, з яких 8 – для дітей з особливими освітніми потребами, на що витратять більше 302 мільйонів гривень.

До прикладу, Шегинівська громада сьогодні отримала 2 новеньких «школярики», співфінансування становило 50%. Голова громади розповіла, що нові автобуси дуже потрібні, адже сьогодні у громаді до понад десятка шкіл довозять дітей лише два.

«Від початку повномасштабного вторгнення ми віддали 4 автобуси на фронт. Сьогодні в громаді працює 2 «школярики», але оскільки в нас 11 шкіл та 30 населених пунктів – це дуже важко», — зазначила голова Шегинівської ТГ Оксана Павуцьо.

Автобуси виготовило одне з провідних українських підприємств з автобусобудування – АТ «Черкаський автобус». Вартість одного такого школярика 2,4 млн грн або 60 тис доларів. Спецавтобуси для дітей із особливими потребами на кілька тисяч доларів дорожчі.

Чергова партія «школяриків» прибуде на Львівщину уже наступного тижня.

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